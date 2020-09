Sotsiaalmeediasse kasuisaga pildi postitanud naine sattus tulise arutelu keskmesse

Vaatamata sellele, et tegemist on igati süütu pildiga, kogunes selle alla hulgaliselt kommentaare inimestelt, keda pani antud vaatepilt end «ebamugavalt» tundma.

«Miks sa istud oma ema abikaasa põlvel?» küsis üks. «Kallikene, kasuisa süles ei istuta. Kas sa siis ei tea seda?» päris teine. «Seda on ebamugav vaadata, et täiskasvanud naine istub oma kasuisa süles,» põrutas järjekordne kritiseerija.

Kuid sugugi mitte kõik polnud nõus, et antud vaatepilt kuidagi imelik oleks. Oli neid, kes leidsid, et kui kogu asja juures üldse miski «häiriv» on, siis see, et inimesed kohe alusetuid järeldusi hüppavad tegema.