Mallukast lahku läinud Kardo aega ei raiska: mees on juba uue kaaslase otsingul!

«Ma olen hästi tore ja sõbralik mees, kes juttude järgi pidi ka hea huumorimeelega olema. Mulle meeldib hästi öelda ja komplimente teha. Vabal ajal meeldib mulle jalgrattaga sõitmas käia ja natuke sporti teha. Veel meeldib mulle koos filme vaadata ja mänge mängida. Peale selle olen ma päris korralik kokk. Kui sa mulle retsepti ette annad, siis arvatavasti ma saan selle kokkamisega hakkama. Suvel meeldib mulle oma aia eest hoolitseda ja palju grillida ja kala suitsutada. Ps. Mul on 3 tütart 😊» kirjeldab 30-aastane Kardo end tutvumisrakenduses Tinder, kuhu on mees postitanud ka kolm pilti.

Värskelt lahkuminekust teatanud paaril on kolm ühist last, neist vanim 6-aastane ja noorim aasta ja kümne kuune. Möödunud suve hakul andis Mariann teada, et tema abikaasa Kardo on otsustanud vasektoomia teha. Nimelt jäi blogija kolmandat korda lapseootele spiraali kasutamisest hoolimata ning seetõttu leidis paar, et parim variant edasiste planeerimata raseduste vältimiseks on Kardo steriliseerimine.