Grete Paia oma salapärasest kallimast: kes see ütles, et ta üldse mees on?

«See asi on nii põnevaks aetud, et mul endal tekib huvi, et kes mu kutt on – see tundub lihtsalt selline pommuudis olevat,» naeris Paia. Margus Kamlati küsimuse peale, kas on see salapärane noormees üldse olemas, vastas lauljatar kelmikalt: «Ma ei tea ju...aga kes see ütles, et ta üldse mees on?»



Grete Paia, kes püüab enda sõnul töö- ja eraelu lahus olla ega soovi isiklikust elus pajatada, on sotsiaalmeedias taganud kaadreid salapärasest kaaslasest. Aastavahetusel postitas naine romantilise klõpsu, millel viimase nägu katmas pilt tiigrist.