VIDEO ⟩ Telesaates rinnad paljaks võtnud Heidi Hanso: esimene kord on ikka kõige raskem

Hanso rõhutas ka, kui oluline rindade kontrollimine tegelikult on. «Mina näiteks ei olnud mitte kunagi varem oma rindu niimoodi kombelnud. Naised ikka kardavad, et see on valus või freaky, aga tegelikult pole see seda üldse. Muidugi oli boonuseks, et sain arsti pilgu all veenduda, et mul endal on kõik korras.»