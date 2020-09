Kehala ringrajal on sel nädalavahetusel driftihooaja tippsündmus. Sõidetakse Eesti meistrivõistluste superfinaalid ning kohal on meie kõvemad piloodid. Põnevamaks ja eriliseks teeb sündmuse asjaolu, et laupäevases suures finaalis kütavad kõik kolm klassi koos ja seda näeb kell 18 algavas Elu24 otsepildis.