SUUR GALERII ⟩ 5MIINUSE sünnipäevakontsert pakkis Telliskivi rahvast ja staare täis

Sündmuse asukoha muutmise tingisid nii Tervise- kui Päästeameti kõrgendatud nõuded. Seega otsustati üritus kolida kohta, kus on võimalik kontserdikülastajaid paremini hajutada. «See kontsert on meile ääretult oluline. Sama oluline on ka see, et inimesed, kes sellele kontserdile tulevad, jääks seal terveks. Seega paneme kõigile südamele mitte tulla, kui kimbutab vähimgi haigussümptom. Ühtlasi paneme kõigile südamele, et kuigi tegemist on väliüritusega ja loomulik ventilatsioon on maksimumi peal, siis palun kandke üritusel maski,» kommenteeris Päevakoer.



«Tegu on meie karjääri seni suurima soolokontserdiga, mis tähendab, et produktsioon tuleb võimsam kui kunagi varem,» täpsustas liige Estoni Kohver. Soojendusesinejad on villemdrillem ja pluuto ning külalistena jagab 5MIINUST-nimeline boyband lava Koit Toome, Jüri Pootsmanni, Genka, Clicheriku & Mäxi, Elina Borni ja reketiga.