VIDEO ⟩ John David Washington sattus Eestis viibides eriti piinlikusse olukorda

«Olin võtete ajal rangel dieedil, aga üks hetk hakkasin ma hulluks minema ja vajasin oma snäkke,» meenutas Washington. «Eestis olles leidsin ma paprikamaitselised Pringlesid, mida mitte kusagilt mujalt ei saa, nii et ma pidin seda tegema. Panin neid mitu pakki oma seljakotti ja lifti jõudes nägin Christopher Nolanit. Ta nägi mind, ma jäin talle vahele ja ta nägi mu kotis olevaid Pringleseid. See oli väga piinlik. Ta puhkes naerma ja kogu võtteperioodi tegi ta selle kulul nalja.»

Snäkke õnneks lavastaja temalt ei konfiskeerinud. «Ma ütlesin talle, et need on paprikaga – kust mujalt sa selliseid saad? Ta nõustus,» muigas Washington.