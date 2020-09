Hittseriaali «Melrose Place» staar mõisteti teist korda sama kuriteo eest vangi

Neljapäeval toimunud kohtuistungil palus Locane ohvri lähedastelt vabandust. Lesk Fred Seeman nentis kohtus, et naine pole tänase päevani süüd täielikult omaks võtnud. «Te langetasite tol päeval teadliku otsuse juua ja jätkasite joomist, kuigi saite aru, et te vajate küüti, kuid ei hankinud seda. Kui te poleks sel õhtul oma sõiduki rooli istunud, poleks seda intsidenti kunagi juhtunud,» lausus kohtunik oma otsust langetades.



Juba aastal 2017 arvati, et tema esialgne karistus oli liiga leebe. Kohtunik keeldus toona näitlejatari karistust muutmast, kuna uskus, et sellel ei ole mingit eesmärki ja arvas, et see teeks naise kahele tütrele ainult liiga. «Ma olin valmis kõige hullemaks ja lootsin kõige paremat,» kirjeldas Amy Locane võimalikku rangemat karistust, mis oleks ta uuesti trellide taha saatnud. «



Olen 2010. aastast oma karskusega vaeva näinud, kohanenud eluga vanglas, vanglast välja saanud, kohanenud uuesti oma laste eluga ja leppinud tingimisi vabastamisega, seega tagasi trellide taha sattumine segaks tõsiselt, võib-olla isegi hävitaks, igasuguse arengu, mida olen tagasi inimeseks saamisel teinud,» avaldas ta aastaid tagasi.



Karistus, mille naine juba ära kandis, lükati 2019. aastal apellatsioonikohtu poolt uuesti tagasi (kohtunik otsustas toona taas esialgset karistust mitte muuta), kuid eile seisis Locane taas silmitsi võimalusega kaotada vabadus. «Meie meelest on see enneolematu. Mul pole kunagi olnud klienti – ja ma pole kellestki teadlik –, kes on oma karistuse täielikult ära kandnud ja aastaid hiljem tahavad nad teda tagasi vangi panna,» kommenteeris Locane'i advokaat James Wroko välaandele People mõni aeg tagasi. «Samuti ei ole ma täiesti teadlik olukorrast, kus kohtunik karistab kedagi seadusega ette nähtud vahemikus ja riigil lubatakse edasi kaevata,» lisas Wronko. «Amy on viis aastat vanglast väljas. Ta on olnud kaks aastat tingimisi vabastatud. Ma ei saa aru, miks ühiskond või valitsus või kohus tahaks ta nüüd uuesti vangi panna?»