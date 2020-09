Saatejuht Gaute Kivistik alkoholismist: hommikul ärgates kohe jood oma pudeli viina ära, et minna toimetama

Kivistik rääkis põgusalt sellest, et 90ndatel istus ta tihti autorooli ebakaines olekus. «Kaine peaga juhitud kilomeetrid pole ikka veel kasvanud suuremaks kui need, mis olid mitte kainena juhitud, sest selle peale ei tulnud toona keegi, et kainena sõita,» täpsustas Kivistik ja nentis, et ta jõi toona päevas kaks pudelit viina ning see teda ei seganud.

Kivistiku sõnul sai tal ühel hetkel lihtsalt isu täis. «Mina ei saa nüüd vastu rinda taguda ja öelda, et ma tugev mees, ma seljatasin alkoholismi aga ta lihtsalt läkski üle. [...] Ta sai lihtsalt otsa ja kes on hästi palju olnud elus purjus see teab, et kui ta on kaine ja kõik on hästi, siis on see eriti joovastav tunne. Minul on praegu hea meel, et läks nii.»