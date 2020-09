LÄKS LIIGA KAUGELE? ⟩ Moelooja Victoria Bechkam ärritas oma fänne «ebasündsa» instapostitusega

Victoria Beckham postitas reedel oma Instagrami video filtriga foto. Sellega promos Beckham oma värsket kollektsiooni, mis tuleb välja 20. septembril.

Foto esiplaanil on omapärane kaelakee ning pildil olev naisterahvas kannab tumesinist, kuid läbipaistvat särki. Naisel ei ole seljas rinnahoidjat, mis tähendab, et tema nibud on nähtaval. Daily Mail vahendab, et fotol on modell mitte Beckham ise.

See postitus ärritas aga paljusid Beckhami fänne. «Kas see Instagramis lubatud?» on postituse esimene kommentaar, mis on kogunud juba ligi 700 positiivset reaktsiooni.

«Miski ei tundu õige, ma ei tea täpselt mis,» kirjutas keegi kõhklevalt postituse alla. Teine nimetas postitust veidraks ja kritiseeris moelooja loomingut.

Küllap oli aga kõigi pahameel suunatud tõsiasjale, et postituses on näha modelli rinnanibud. Instagrami reeglite kohaselt ei tohi nende sotsiaalvõrgustikku postitada alasti fotosid, kus on näiteks näha naise nibud.

Elu24 on aga mitmel korral vahendanud, et Instagrami reeglist, mis ei luba naiste nibusid postitada, on võimalik kavalalt mööda põigata. Nimelt piisab läbipaistvast riidest, mis justkui kataks naise nibud ära.