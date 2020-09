OHHOO ⟩ Sellist Kim Kardashiani pole sa ammu näinud!

Kim Kardashian West jagas oma Instagramis, kus tõsielustaaril on 188 miljonit fänni, fotot aastas 2006. Kim (keskel) on pildil koos oma kahe õe Kourtney (vasakul) ja Khloe'iga (paremal).

Tõsielusaatest «Keeping up with the Kardashians» tuntuks saanud õed Kim on fotol umbes 25-aastane, tema õde Kourtney on 27 ja Khloe 22. Pilt on tehtud aasta enne seda, kui nende tõsielusaate esimene hooaeg eetrisse läks.