KROONITUD KAUNITAR ⟩ Kes valiti põhjanaabrite kõige kaunimaks naiseks?

View this post on Instagram

Huomenta Suomi💙 Täällä heräilty @pescatorvillas enkä meinannut malttaa nukkua ollenkaan!! Fiilis on aika sanaton. Olen Miss Suomi 2020!!!!!!!??? Kiitos kaikista tuhansista viesteistä mitä olen saanut. Ihanaa juhlia tätä teidän kanssa!!💙 Kiitos myös aivan kaikille, ketkä on tukenut mua tämän pitkän matkan aikana. Olette olleet korvaamaton apu💙 Nyt täysillä! #SheCan and #SheDid 💙💙💙💙💙 Meillä on ihana nelikko ja tästä vuodesta tulee upea🤍 @laurahautaniemi @noonapolkki @annamerimaa LETS DO THIS🤍 #misssuomi #misssuomi2020 #pescatorvillas #villalohi