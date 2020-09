Magatas treeneri tütart: Inglise vutiliiga supertäht kõlakate küüsis

«Mäletan hästi, mis Zaha karjääri Manchesteri suurklubis kiiresti lõpetas. Oli see tõsi või mitte, aga kõik rääkisid, et tal oli suhe peatreeneri Moyesi tütrega,» ütles Evra otse-eetris.

Sky issuing an apology for uncle Pat mentioning Zaha's alleged relationship with Moyes daughter. pic.twitter.com/BTYKOUchcQ

«Mind häiris Manchesteris see, et inimesed ei saanud aru, mis tegelikult harjutusväljakul toimub. Nagu kõlakad tekkisid, nii kõik neid uskusid. Räägiti, et magatasin David Moyesi tütart, või et mu suhtumine oli kehv. Inimesed lihtsalt uskusid kõike, mida neile räägiti,» selgitas Zaha.