VARSTI EETRIS ⟩ «Pilvede all» tegijate uus seriaal «Sinu, minu, meie» emotsioonidega ei koonerda

Kui tugigrupis käivad inimesed, kes soovivad vabaneda mõnest oma pahest, näib see igati mõistetav. Aga mida võiks tähendada see, kui tugigrupis käivad lapsevanemad?

Sügisel Kanal 2 ekraanile jõudev uus kodumaine telesari «Sinu, minu, meie» annabki vaatajale võimaluse vaadata lapsevanemaks olemisele üllatava ja humoorika nurga alt. Isegi, kui vaataja pole veel lapsevanem, on ta ise kellegi poeg või tütar. Kas ema või isana saab üldse läbi kukkuda või on selles rollis võimalik erineval moel hakkama saada? Menusarja «Pilvede all» tegijate uues sarjas püüavad kolm noort naist kohaneda rolliga, mille ohtude eest ei ole osanud keegi neid hoiatada.

Hoogne ja humoorikas telesari toob ekraanile värsked näod ja ehedad emotsioonid, erinevad žanrid vahelduvad nii, nagu see on ka päriselus: kord on kõik hästi, siis jälle löövad lained üle pea kokku. On armastust ja vihkamist ning jagub ka saladusi.