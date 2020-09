Tõde teada: kas täitus kevadine ennustus, et koroonakriis vallandab lahutuste laine?

«2020. aasta suvekuudel juuni, juuli, august esitati Tallinna perekonnaseisuametile nii abiellumisavaldusi kui abielu lahutuse avaldusi mõnevõrra rohkem kui 2019. aastal. Samas abielu ja lahutuste kannete osas nii suurt muudatust ei olnud ning arvestades, et mõlema toimingu puhul on seaduses ette nähtud menetlusaeg, siis järeldusi on ennatlik teha,» selgitas Tallinna perekonnaseisuameti perekonnasesiutoimingute osakonna juhataja Ingrid Sarevet Elu24-le.