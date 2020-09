Kourtney Kardashian asus kaitsma oma «veidrat» sõprust poole noorema TikToki staariga

Viimase paari kuu jooksul on kolme lapse ema Kourtney jaganud mitmeid fotosid koos oma uue 19-aastase sõbrannaga. Postitatud pilte vaadates jääb mulje, et kahe naise meelistegevuseks on basseini ääres peesitamine.

See, et inimestele jäävad mingil põhjusel ette suure vanusevahega paarikesed on juba üpris tavaline nähtus, kuid paistab, et enam ei akstepteerita ka suure vanusevahega sõprussuhteid.

«See sõprus on ikka k*radi veider,» kirjutas üks netitroll. «Ta on 41-aastane ja hängib basseini ääres 19-aastastega,» lisas teine. Kourtney ei jäänud muidugi vastust võlgu ning torkas kiiresti: «Kas soovitate mõnda paremat paika? Olen ideedele avatud...»

Addison, kellel on TikTokis uskumatud 61,3 miljonit jälgijat, on varasemalt avaldanud, kuidas tema ja tõsielustaar Kourtney sõpradeks said.

«Me üllatasime Kourtney poega Masonit, sest talle meeldisid minu TikToki videod,» ütles Addison Tom Wardi intervjuusaates. «Jäime Kourtneyga ühendusse ja saime väga lähedasteks. Hakkasime koos trenni tegema. Tegime isegi tema Youtube'i kanalile koos video, kus treenisime oma tuharaid. See oli väga lõbus,» lisas ta.