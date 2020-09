PILDID ⟩ Tundmatu neiu kooris end Tallinna ühistranspordis paljaks

Küll aga on mupol olnud paar kokkupuudet inimestega, kes on kas alkoholi, narkootikumi või mingi ravimi mõju all. «Kuna me ei ole spetsialistid, siis ei oska me ka anda hinnangut, millise mõjuriga parasjagu tegemist on. Igal juhul püüab meie inspektor inimesega rääkida ja paluda tal segav tegevus lõpetada,» selgitas Hunt ja lisas, et ametnikud on siis alati ka küsinud, kas inimene vajab meditsiinilist abi.