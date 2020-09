Nalja-Nobelid on jagatud: kes andis alligaatorile heeliumi, kes üritas eskimoroojast nuga teha

AKUSTIKA – alligaatori hääle võimsus

Akustikaauhinna said Austraalia ja Jaapani teadlased, kes tahtsid oma katsega teada, kas alligaatorite hääle tugevus on seotud nende keha suurusega. Auhinna andjatele jäi silma meeskonna katsemeetod, mitte nende hüpotees, kirjutavad arstechnica.com ja cnn.com.

Alligaator. Pilt on illustreeriv FOTO: MAURO PIMENTEL/AFP

Teadlased Stephan Reber, Takeshi Nishimura, Judith Janisch, Mark Robertson ja Tecumseh Fitch panid USA Florida St. Augustine’i zoopargi alligaatorifarmi emase alligaatori kasti, millest ühes oli tavaline õhk, teises oli aga õhk rikastatud heeliumiga ja nad sundisid teda neis tingimustes häälitsema.

Teada on, et alligaatorid ja krokodillid võivad teha väga valju häält, eriti kui on paaritumishooaeg.

Autorid selgitasid, et katsed näitasid alligaatori hääleelundist tulnud hääl oli võimas, vastates tema kehasuurusele. Ka imetajatel ja lindudel on hääle tugevus korrelatsioonis keha suurusega.

PSÜHHOLOOGIA – nartsissistide kulmud

Kulmud. Pilt on illustreeriv FOTO: John Sibley/REUTERS/Scanpix

Psühholoogid Miranda Giacomin ja Nicholas Rule töötasid välja meetodi, kuidas saab nartsissisti kulmude järgi tuvastada.

Psühholoogias on nartsissism isiksuseomadus, mida iseloomustavad isekus, egoism, edevus ja auahnus.

Kuigi sellised isikud on esmapilgul sageli võluvad, suudavad mõned inimesed nartsissisti hetkega kindlaks teha. See on väärtuslik sotsiaalne oskus, mis võimaldab neil vältida väga iseka inimese võrku sattumist.

Giacomin ja Rule soovisid täpsustada selle oskuse taga olevat mehhanismi. Varasemad uuringud näitasid, et inimese nägu on üks esimesi asju, mida me uue inimesega kohtudes märkame.

Nad värbasid 39 üliõpilast, kes poseerisid neutraalsete fotode jaoks ja lasid neil seejärel täita nartsissistliku isiksuse määramise küsimustiku.

Seejärel kasutasid Giacomin ja Rule neid fotosid mitmes uuringus, kus osalejatel paluti hinnata iga nägu selle järgi, kui nartsissistlikuks nad neid pidasid. Kulmud on näo üks väljendusrikkaimaid osi ja teadlased leidsid, et inimesed tegid nartsissistid nende kulmude järgi kindlaks.

Psühholoogide sõnul on nartsissistidel selgelt väljajoonistunud ja sageli ka väga hoolitsetud kulmud.

RAHU – diplomaatide uksekellad

India ja Pakistani valitsus lasid oma diplomaatidel keset ööd üksteise uksekella helistada ja siis põgenesid enne, kui keegi jõudis uksele tulla.

Uksekellad. Pilt on illustreeriv. FOTO: Christian Ohde/imago/Scanpix

India ja Pakistani suhted on olnud pikka aega pingelised, kuid 2018. aastal muutusid asjad eriti kohutavaks – Kashmiris rikuti kahe esimese kuuga enam kui 434 korral relvarahu. Suhete veelgi halvenedes näis, et mõlema riigi välisministeerium tegeleb ka vaenlasriigi kõrgete diplomaatide sihipärase ahistamisega.

See hõlmas elektri- ja veevarustuse katkestamist, diplomaatide sõidukite jälitamist, rõvedaid telefonikõnesid, agressiivseid kokkupõrkeid ja tõepoolest ka diplomaatide uksekellade helistamist varahommikuti ja seejärel põgenemist.

Mis on hullem: kas see, et valitsuse esindajad käitusid nagu koolilapsed või see, et üks pensionile jäänud India diplomaat sõnas, et selline ahistamine pole uus ja ebatavaline ega piirdu ainult India ja Pakistani suhetega.

FÜÜSIKA – vihmaussi vibreerimine