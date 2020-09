Pahatahtlik lüke? Kuninglikud sünnipäevaõnnitlused võisid prints Harryle haiget teha

Briti kuninglik perekond tuli sotsiaalmeedias kokku, et jagada armastust täis õnnitlusi. Igalt fotoõnnitluselt oli välja jäetud aga tema abikaasa Meghan, mis võis mõne kuningliku eksperdi hinnangul olla tahtlik lüke.



Ajakirjanik ja kuninglik ekspert Amanda Platell kirjutas väljaandes Daily Mail, kuidas Harry võis end oma sünnipäeval tunda: «Hoolimata palee protokollist, mis dikteerib, et abikaasasid ei jäeta õnnitluspiltidele, pidid tema vanaema, isa ja venna poolt avaldatud fotod ilma tema abikaasa Meghanita talle haiget tegema.»



«Asjade perspektiivi panemiseks. Kate oli 2017. aasta pildil, mille Cambridge'id saatsid. Nagu paljud meist teavad omast kogemusest, pered lähevad tülli, kuid see tekitab meis veelgi enam kurbust. Isegi sinine veri peaks olema paksem kui vesi,» ütles ta.



Meghani välja jätmist täheldas ka Sussexi paari suurim kriitik Piers Morgan: «Olgem ausad, nad kõik vihkavad üksteist. Nad lõikasid Meghani välja.»