VIDEO ⟩ Autoroolis sõnumeid saatnud Briti naine sõitis otsa oma äiale ja jättis mehe tee äärde piinlema

Abedin sõitis 61-aastasele mehele otsa ja põgenes seepeale sündmuskohalt. Ta ei teadnud siiski, et kogu sündmus oli jiljem nähtav turvakaamerasalvestiselt, mille abil asus kohalik politsei autojuhti otsima.

Esialgu väitis naine politseile, et ei olnud üldse teadlik, et sõitis kellelegi 2018. aasta 5. veebruari õhtul otsa.

Seejärel väitis naine, et ta võis küll olla otsasõidu ja põgenemisega seotud, kuid ta ei mäletanud sündmusest midagi, sest teda tabas ootamatu meelemärkus , mille põhjustas astmahoog .

Politseile väitis aga naine esialgu, et kahju tekitsid vargad, kes tungisid autosse, et varastada tema telefoni.

Leicesteri kroonikohtus toimunud istungi ajal rääkis prokurör Joey Kwong, kuidas Abedin üritas varjata ka seda, et kasutas otsasõidu ajal telefoni sõnumi saatmiseks.

Leicestershire'i politsei ekspert tegi ka kindlaks, et naine oli mingil ajal hiljem oma telefonist kustutanud 32 tesktisõnumit , mille oli õnnetusele eelnenud ja järgnenud ajal saatnud. Lisaks lasi naine esiklaasi parandada enne, kui politseil oli võimalus seda uurida.

Apteekerina töötaval Abedinil said aga valed lõpuks otsa ja ta tunnistas end süüdi kahes rikkumises - ohtliku juhtimisega tõsise vigastuse tekitamises ja õigusemõistmise takistamises.

Naise perekond ei olnud esialgu tema tehtust teadlik, kuid politsei uurimise jätkudes said nad tema seotusest äiale otsasõidu juures teada.

Abedin vahistati 11 päeva pärast avariid, kui selgus, et ta oli oma algse tegevuse kohta valetanud.

Adedin lahkus esmaspäeval, 5. veebruaril 2018 . aastal kell 18.15 oma Evington Streetl asuvast kodust, et võtta ära toit, mis koju oli tellitud.

Samal ajal lahkus ka tema äi pere ühisest kodust, et külastada lähedal elavat sugulast.

«Te ei peatunud. Te ei pakkunud abi. Teised möödujad peatusid, et aidata. Te läksite edasi,» pahandas kohtunik naisega enne otsuse ettelugemist.

Kohtuniku sõnul oli ilmselge, et Abedin mitte ainult ei teadnud, et osales liiklusõnnetuses, vaid nägi oma osaluse varjamiseks palju vaeva.

«Politsei vahistas ja hoidis üleöö kinni süütut meest, sest arvati, et tema oli juht,» kurjustas kohtunik.

«Ta istub täna kohtus ja on kirjutanud avalduse, milles ütleb, et on alati kindel olnud oma armastuses ja kiindumuses teie vastu. Ta rõhutab teie tähtsust tema, tema naise ja tema perekonna jaoks,» rääkis kohtunik.