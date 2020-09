VIDEO ⟩ Astronoomide sõnul on kaks viisi, kuidas mõõta Maal päeva pikkust

Kui kaua kulub Maal aega ühe 360-kraadise pöörde tegemiseks ümber oma telje? Ilmnes, et see ei ole 24 tundi, vaid täpselt 23 tundi, 56 minutit ja 9,5 sekundit.

Seega on ühe pöörde tegemine tegelikult lühem, kui me Maal arvame.

See on nelja minuti võrra pikem kui sideeriline ehk täheööpäev, mis on Maa pöörlemisperiood kinnistähtede suhtes. See tähistab perioodi, mille jooksul jõuab kinnistäht kohta, kus ta eelmisel ööl oli.