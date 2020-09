VIDEO ⟩ Rõõmurull: minister Helme peomelus antud intervjuu tõmbas töönädala lõbusalt käima

«Kuulge, Eestis on vaja toetada sisetarbimist. Kui mõtleme, mis aitab meie sisemajandust, mis aitab SKP kasvamist, tööhõivet, inimeste palgakasvu, suur osa sellest on ikkagi sisetarbimine,» arutles rahandusminister kaamera ees.

Helme sõnul on tähtis, et eestlased käiksid Eestis söömas, joomas, spaas ja hotellis. «See on see, mis aitab ka meid hoida. Ärme pane raha pangaarvele seisma, vaid anname selle raha Eestis ettevõtetele, kellel on ka vaja ellu jääda,» soovitas ta. Nagu näha, oli minister omapoolse panuse juba andnud ning tõesti Eestis joonud.

Facebookis jagas lõbusat intervjuud endine rahandusminister Jürgen Ligi, kelle arvates on tegemist õppefilmiga. «Nüüd räägib Martin, et majandus on joomine ja laaberdamine. Lapsed, ka see pole päris tõsi. Majandus on küll ka tarbimine, aga Eesti majandusele ega meile endile ei ole hea, kui me elame, nagu homset ei tuleks, ja säästmise, investeerimise ja eksportimise asemel viime raha kõrtsi ja kallame kõrist alla,» kirjutas Ligi.