KELMIKAD PILDID ⟩ Instastaar Camila Coelho nautis sõpradega rannamõnusid ja nägi seejuures hullult kuum välja!

Brasiiliast pärit Camila Coelho on modell, näitleja ja blogija. Lisaks kuulub talle ka ilubränd Elaluz . Tema abikaasa on Ícaro Coelho , nad abiellusid 2010. aastal.

Camila hea sõbranna on supermodell ja Alessandra Ambrosio (39), kellega koos nad tasahilju Santa Monicas rannamõnusid nautisid ja võrkpalli mängisid.

Brasiiliast pärit modell ja telenägu Alessandra sai rahvusvaheliselt tuntuks tänu koostööle Victoria's Secretig a. Aastatel 2004-2017 töötas ta Victoria's Secreti inglina, kuid lisaks on ta koostööd teinud ka teiste moemajadega nagu Christian Dior, Armani ning Ralph Lauren.

2008. aastal kihlus ta USA ärimehe Jamie Mazuriga, kooselust sündis neil kaks last: poeg ja tütar. 2018. aastal avaldas Alessandra, et tema suhe Mazuriga on lõppenud.