Mäkinen vabandas kuuekordse maailmameistri ees

«Mul on Sebist tõeliselt kahju, see polnud tema nädalalõpp,» tõdes Toyota tallipealik Tommi Mäkinen pärast Türgi MM-etappi.

«Ma vabandan Sebi ees mootorivea pärast - just need probleemid purustasid tema unistuse jätkata MM-sarja liidrina,» ütles Mäkinen.

«Kuid ta on endiselt ikkagi teisel kohal ning on ise kindel, et võidab sel aastal tiitli.»