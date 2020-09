Krawzow on nägemispuudega. 26-aastasest sakslannast sai esimene parasportlane, kes Playboy kaanel poseerinud.

«Tahtsin fotodega edastada sõnumi, et ühiskonnas on vaja veelgi rohkem sallivust. Ka inimene, kellel on puue, võib palju saavutada,» põhjendas Krawzow sotsiaalmeedias Playboy kaanetüdrukuks hakkamist.