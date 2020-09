Mürgitamisest toibuv Navalnõi: tean nüüd armastusest natukene rohkem

Navalnõi istub toolil, käes tass, naine tooli käsitoel, nõjatudes mehe poole.

Foto juures on tekst, et pildil on armastus. Navalnõi teatel oli temal ja ta naisel 26. augustil 20. pulma-aastapäev, kuid see päev möödus tema jaoks jälge jätmata, kuna ta oli siis veel esile kutsutud koomas.

Navalnõi mürgitamissaaga algas 20. augustil, kui ta lendas Tomskist Moskvasse. 44-aastasel opositsioonijuhil hakkas lennul halb ja lennuki kapten otsustas teha vahemaandumise Omskis, kus Navalnõi haiglasse viidi. 22. augustil transporditi ta Berliini haiglasse, kus ta on seni.

«Mul on väga hea meel, et raske katsumus on seljataga. Tean nüüd armastusest natuke rohkem kui üks kuu tagasi,» kirjutas tuntud venelane sotsiaalmeedias.

Navalnõi sõnul on sadu kordi nähtud filmis või loetud raamatust, kuidas armastav abikaasa toob teadvuseta mehe elule tagasi.

«Ka meie puhul oli nii, nagu klassikalises armastusfilmis. Mina magasin, magasin ja magasin. Julia tuli, rääkis minuga, laulis mulle ja mängis muusikat. Ma ei valeta, sellest kõigest ei mäleta ma mitte midagi,» jätkas Venemaa opositsioonijuht.

Venemaa opositsioonijuht Aleksei Navalnõi koos oma naise Juliaga Saksamaa Berliini Charité haigla rõdul FOTO: @NAVALNY/NAVALNY via REUTERS/Scanpix

Navalnõi lisas, et kui ta koomast aegamisi välja toodi, siis ta esimesed mälestused ja tunded olid seotud Juliaga.

Tema sõnul ei tundunud ta naist kohe ära ja kui ta teda veel mitu korda nägi, siis ei saanud ta aru, keda nägi. Ta ei saanud veel rääkida ja ta ei tajunud, mida nägi, kuid kummalisel viisil tunnetas ta siiski naise kohalolu.

«Kui olin juba täiesti teadvusel, siis kogu aeg ootasin, millal Julia tuleb. Mul on ma naise seltsis väga hea olla. Kui Julia läheb, siis muutun kurvaks ja hakkan teda ootama,» teatas opositsioonijuht sotsiaalmeedias.

Navalnõi on veendunud, et pärast kõige kogemist hakkas ta tervenema tänu oma naisele.

«Tean nüüd oma kogemusest, et armastus aitab paraneda ja toob elule tagasi. Julia, sa päästsid mu. Minu juhtum tuleks panna näitena neuroloogiaõpikutesse,» teatas Navalnõi.

Navalnõi naine Julia kirjutas mehele Instagramis oma sõnumi.

«Sa üritasid palatist kogu aeg lahkuda. Kas otsisid mind? Arstid ütlesid, et sa liikusid ringi nagu uneskõndija,» vastas naine.

Navalnõi sõnul otsis multifilmis väike mammut oma ema, tema otsis oma naist Juliat.

Venemaa opositsioonijuhi pressiesindaja Kira Jarmõš kirjeldab Twitteris, et Navalnõi ja ta naine on nagu turteltulvid, kelle armastus skaalal 10 on hoopis 11.

Jarmõš teatas ka seda, et Vene võimud arvatavalt ei hakka Navalnõi mürgitamist uurima, kuna seaduse järgi tuleks teha seda 30 päeva jooksul pärast juhtunut, kuid see aeg on nüüd möödas.

«Venemaal võidakse saata tviidi eest trellide taha, kuid mõrvakatset, jah, see oli mõrvakatse, ei uurita,» lisas Jarmõš oma sõnumis.

Mõni aeg varem postitas Navalnõi sotsiaalmeediasse foto, millel teda on näha Berliini haigla trepil iseseivalt liikumas.

Venemaa opositsiooniliider Aleksei Navalnõi Berlii ni Charité haigla treppidel FOTO: ALEXEI NAVALNY HANDOUT/EPA/Scanpix

Saksa võimud kinnitasid laboritestide tulemusi, mis näitasid, et Navalnõi mürgitati närvimürk Novitšokiga.