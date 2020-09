Ahvenamaa saarestikus õnnetusse sattunud laeva üritatakse mudapõhjast lahti saada

Viking Line'i teatel on laeva vöör eriti sügaval mudas. Laeva liikuma saamiseks surutakse vesi suruõhu abil laeva topeltpõhja ja raskuskese viiakse ahtrisse, teatab yle.fi.

Viking Line’i tegevjuht Jan Hanses sõnas meediale, et laeva üks osa sai kannatada ja sealt voolas vett sisse. Tema arvates tekkis õnnetus kas tehnilise vea või inimliku eksituse tõttu.

Hansesi sõnul käisid tuursid uurimas, kui sügaval laev mudas kinni on ja saadi andmed, et üsna sügaval. Seni ei ole kütuseleket tekkinud.

«Tegeleme laeva lahtisaamisega sammu haaval. Kui kõik läheb plaanipäraselt võime sellega alustada juba täna, kui mitte, siis lükkub operatsioon edasi. Amorella asemele tuli Turu-Stockholmi liinile Gabriella, meil on aeg Amorellaga tegeleda,» teatas Viking Line’i pressiesindaja Johanna Boijer-Svahnstöm.

Ta lisas, et laeva autotekkidel on autod ja veel ei ole selge, mis neist saab. Võimalik, et autod võetakse maha Långnäsi sadamas, kui Amorella saadakse merepõhjast lahti ja ta suundub Naantali dokki remonti.