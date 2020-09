HEA VÕI HALB ⟩ Näitlejanna Jameela Jamil tunnistas, et vanad voodipartnerid võrdlesid teda mäluvahust madratsiga

Inglise näitlejanna tunnistas Ameerika Ühendriikide saatejuhile ja humoristile muuhulgas seda, et tema näol pole tegemist just parima seksuaalpartneriga. Jamili sõnul polevat sellest aga midagi, sest selle asjaolu korvavad tema suured rinnad.

Lisaks ütles oma vaimukuse ja äärmise aususe poolest tuntud Jamil, et tema peab seksi «nii rumalaks.» Näitlejanna ei pidanud paljuks sedagi jagada, millist tagasisidet on talle andnud tema eelnevad voodipartnerid.

«Mõned minu arvustused... Kolm erinevat meest on mulle öelnud, et minuga armatsemine – ja ma arvan, et nad mõtlesid seda komplimendina – tundus, nagu seksiks mäluvahust madratsiga,» ütles naine ja lisas: «Suudan võtta kõiksugu kujusid. Ma olen inim-vahukomm koos nibudega.»