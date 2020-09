John Lennoni mõrvanud mees palus Yoko Onolt vabandust: see oli äärmiselt isekas tegu

John Lennon hukkus 8. detsembril 1980 oma kodumaja juures, kui hullunud fänn Mark David Chapman ta maha lasi. Lennoni naine Yoko Ono oli tunnistajaks, kuidas ta mees neli kuuli sai. Kui varem pole mees oma teo pärast erilist kahetsust üles näidanud, siis nüüd palus mõrvar Yoko Ono käest vabandust, öeldes, et mõtleb iga päev oma põlastusväärsele teole, vahendab DailyMail. 65-aastane Chapman nentis, et tappis biitli vaid kuulsuse nimel ja kahetseb juhtunut väga: «Tahan lihtsalt korrata, et tunnen toime pandud kuriteo pärast suurt kahetsust. Mul pole ühtegi vabandust. Tegin seda hiilguse nimel. Arvan, et süütu inimese tapmine on kõige halvem kuritegu, mida võimalik toime panna.»



Chapman lisas: «Ta oli äärmiselt kuulus. Ma ei tapnud teda tema iseloomu pärast või selle tõttu, milline mees ta oli. Ta oli pereisa. Ta oli ikoon. Ta oli keegi, kes rääkis asjadest, millest me nüüdsel ajal rääkida võime, ja see on suurepärane.»Ta vabandas ka Lennoni perekonna ees ja tunnistas, et see oli äärmiselt isekas tegu. «Palun vabandust valu eest, mida ma Onole põhjustasin. Mõtlen sellest iga päev,» lausus Chapman.



Mark David Chapman oli toona vaid 25-aastane. Alles vanemas eas on ta aru saanud, kui põlastusväärne ja hirmus tema tegu oli. Temalt uuriti, kas õiglus on jalule seatud ning Champman vastas vaid, et ei vääri mitte midagi ja talle oleks omal ajal tulnud määrata surmanuhtlus. «Kui sa teadlikult plaanid kellegi mõrva ja sa tead, et see on vale ja sa teed seda enda pärast – see on minu meelest väärt surmanuhtlust,» lisas ta. «Mõned inimesed pole minuga nõus, kuid nüüd saavad kõik teise võimaluse.»



Hetkel Buffalo Wende vanglas karistust kandev Mark David Chapman üritas vabadusse pääseda 11. korda. Kohtunikud ei selgitanud, miks nad muusiku tapjale tingimisi vabadust ei võimalda ja mehel tuleb oodata kaks aastat, enne kui ta saab taas kohtunikele vabastamispalve esitada.