Bondi-filmi kurikaela kehastanud Michael Lonsdale suri 89-aastasena

Lonsdale’i tuntakse ka 1973. aasta luurefilmist «The Day of Jackal» (Šaakali päev), kus ta mängis detektiiv Claude Lebeli ja 1993. aasta linateosest «The Remains of the Day» (Päeva riismed), kus ta tegelane oli M. Dupont d'Ivry , kirjutab afp.com.

Tal oli ka kandev roll 1986. aasta keskajadraamas «The Name of The Rose», mis põhineb Umberto Eco teosel «Il nome della rosa» (Roosi nimi) ja mille peaosas oli Sean Connery. Lonsdale kehastas abti.

Michael Lonsdale abtina filmis «The Name of The Rose» FOTO: Rights Managed/NEUE CONSTANTIN FILM / ZDF / CRI/Scanpix

Veel mängis Lonsdale Steven Spielbergi 2005. aasta ajaloodraamas «Munich» (München) ja 1998 koos tulevase James Bondi Daniel Craigiga märulifilmis «Ronin».

Nii inglise kui prantsuse keelt rääkinud näitleja viimaseks etteaseteks jäi roll 2016. aasta Belgia-Prantsuse draamas «Les Premiers, Les Derniers».

Michael Lonsdale'i viimaseks etteasteks jäi roll 2016. aasta Belgia-Prantsuse draamas «Les Premiers, Les Derniers» FOTO: CAP/FB/Supplied by Capital Pictures/Scanpix

Lonsdale’i kehastatud kurikaela Hugo Draxi on näha ka 2016. aasta videomängus 007 Legends.

Kui filmiajakirjanik Lonsdale’ilt küsis, et kas Bondi kurikaela kehastamine on ta näitlejakarjäärile negatiivselt mõjunud, oli mehe vastus, et loomulikult mitte, hoopis positiivselt.

«Olin enne seda mänginud filmides, mis ei olnud eriti populaarsed või ei toonud palju sisse. Leidsin, et nüüd oli aeg mängida filmis, mille teadsin saavat populaarseks,» selgitas mees.

Ta lisas, et Bondi-filmi «Moonraker» tegemine oli üks meeldejäävamaid.

«Meil oli tore meeskond, kõik olid sõbralikud. Roger Moore, Lois Chiles ja Richard Kiel. Näitlejad said omavahel hästi läbi, tegin seda filmi hea meelega,» sõnas Lonsdale aastaid tagasi.

James Bondi kehastaja Sir Roger Moore avaldas Lonsdale’i lähedastele oma ametlikul Twitteri kontol kaastunnet.

Moore sõnas 2012. aastal antud intervjuus, et kõik Bondi kurikaelad on huvitavad ja omapärased, kuid Michael Lonsdale’i «Moonrakeri» Hugo Draxi saab iseloomustada ülivõrdes.

Lonsdale sündis 24. mail 1931 Pariisis inglasest ohvitseri Edward Lonsdale-Crouchi ja Iiri-Prantsuse juurtega Simone Béraudi pojana. Ta kasvas üles nii Guernsey saarel, Londonis kui Teise maailmasõja ajal Marokos Casablancas.

Täiskasvanuna läks ta Pariisi, kus ta 24-aastasena tegi lavadebüüdi. Ta esimene filmiroll oli 1956. aastal Prantsuse ajaloolises komöödias «C'est arrivé à Aden...».

25. veebruaril 2011 sai ta Prantsuse Oscari, meeskõrvalosatäitja Césari auhinna rolli eest filmis «Des hommes et des dieux».

Michael Lonsdale on ka kümne raamatu autor.