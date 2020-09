Iseendaga abiellunud eestlanna Crystal Ra: mul on lubatud vastu võtta lisapartnereid

«14 aastat otsisin oma mister õiget, kuid siis ühel hetkel tundsin, et minu seesmine naine ja seemine mees olid väga heades suhetes. Siis seesmine mees tegi abieluettepaneku ja sisemine naine ütles «okei, teeme ära», kirjeldas liidu tekkimist Crystal Ra, kelle sõnul ei ole pärast seda enam oluline, mis väljaspool toimub, sest see kõik on boonus. «Kui ma olen endaga abielus, siis ma ei saa lahutada. Ma pean olema endaga sõber, enda suhtes aus ja toetav,» lisas ta.

Kui «Õhtu!» saatejuht Jüri naiselt uuris, kas ta on oma sisemist meest ehk Ra-d petnud, siis vastas too, et ei ole. Naise sõnul on ta väga erilises suhtes - mitmiksuhtes. See tähendab, et tal on lubatud nii seesmiselt kui välimiselt võtta vastu lisapartnereid. «Tegelikult sellel ajal kui ma endaga abiellusin, oli mul juba olemas uus kuninga kandidaat välises reaalsuses, kellest sai ainult natuke aega hiljem minu päris abikaasa,» avaldas ta.