Kuulsal komeedil leiti sama optiline nähtus, mis on Maal

Uurimisel ilmnes, et tegemist on ultraviolettvalgusest tingitud virmalistega, mida inimsilm ei näe, kuid ülitäpsete mõõtmisaparaatide abil saab neid kindlaks teha, teatab space.com.

See on esimene kord, mil meie planeedist väljapool leiti virmalised.

Teadlased arvasid alguses saadud infot analüüsides, et tegemist on protsessiga, milles valguse footonid reageerivad komeedi tuuma ümbritseva gaasiga, kuid korduv analüüs näitasid, et tegemist on siiski millegi muuga.