Venemaa eriüksus pidas kinni end taassündinud Jeesuseks pidava sektijuhi

Vene võimude avalikustatud fotodel on näha, kuidas maskides mehed transpordivad 59-aastast Sergei Toropit ja veel kahte meest lennukiga, teatab afp.com.

Torop, keda tuntakse ta usunimest Vissarion, on paksu halli habeme ja juustega mees.

Kinnivõtmisoperatsioon, millel osalesid nii julgeolekuteenistuse kui teiste õiguskaitseorganite esindajaid, toimus Siberis Krasnojarski krais.

Võimude sõnul oli sektijuhi kinnivõtmise põhjuseks see, et Torop ja ta kaks lähimat liitlast petsid jüngritelt raha välja, hoidsid neid oma kontrolli all, manipuleerisid nendega ja tegid ajupesu.

Sektijuhti süüdistatakse ebaseadusliku usuorganisatsiooni asutamises ja tõsise psüühilise trauma tekitamises kahele ja enamale inimesele.

Venemaa isehakanud Jeesus Sergei Torop, usunimega Vissarion FOTO: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Scanpix

Torop on endine politseinik, kes enda sõnul koges 1989. aastal jumalikku äratust. Kolm aastat hiljem asutas ta sekti, mida praegu tuntakse kui Viimase testamendi kirik. Sekti ideoloogia põhineb Vene õigeusukiriku riitustel, budismil, kollektivismil, viimsepäevaks valmistumisel ja keskkonnasõbralikkusel.

Lõuna-Siberi külades on tuhandeid Vissarioni sekti jüngreid, kelle seas on ka tuntud inimesi erinevatelt elualadelt. On ka välismaalasi Kuubalt, Bulgaariast, Belgiast, Austraaliast ja Saksamaalt.

Umbes 5000 järgijat elab Krasnojarski krai lõunaosas Vissarion residentsi Päikeselinna lähedal 30 külas.