Hollandi jalgpalliliit lõpetas kohaliku meistrisarja klubi sponsorlepingu: ebaeetiline!

Kuid leping jäi katki. Põhjus selles, et Hollandi jalgpalliliit KNVB ütles seksilelusid tootva kompanii sponsorlusele konkreetse «ei». KNVB rõhus reeglistiku artiklile number kolm, mille mainitakse muuhulgas head maitset ja kõlbelisust.

«No nii, nüüd antakse meile märku, et oleme ebasünnis klubi,» sõnas FC Emmeni boss Ronald Lubbers RTV Drenthelile.

«Mul on vastik mõelda, et kaotasime peasponori, veelgi vastikum on KNVB käitumine,» kommenteeris Lubbers.