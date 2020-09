Populaarses teleseriaalis «Sõbrad» astus kuue staari Rossi, Monica, Phoebe, Chandleri, Joey ja Racheli kõrval väiksemates, kuid siiski meeldejäävates rollides üles ka mitu last. Kas sina mäletad neid lapsi? Vaatame, mis neist on praeguseks saanud.

«Sõprade» konkurentsitu edu tähendas, et kuuel põhistaaril ei tulnud just näitlejatööst puudus, kui seriaal 2004. aastal lõppes, vahendas Mirror.