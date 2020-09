KÕMUMEEDIA ⟩ Unetusega kimpus Kim Kardashian plaanib Kanye Westist lahutada

Tõsielustaari Kim Kardashian Westi ja räppar Kanye Westi abielu probleemidest on kõmumeedias räägitud juba kuid. Kõik sai alguse sellest, kui Kanye teatas 2020. aasta keskel, et kavatseb kandideerida USA presidendiks. Sellega kaasnes hulgaliselt pööraseid ja solvavaid avaldusi.

Juuli lõpus rääkis Kanye dramaatiliselt Twitteris enda eraelust ja väitis, et on juba kaks aastat proovinud Kimist lahutada. Kanye vabandas hiljem oma abikaasa ees, kuid väidetavalt ei lubanud Kim räpparil rantšost pere juurde tulla enne, kui mehel on mõistus koju tulnud. Viidates sellega tõsiasjale, et räpparil oli järjekordne bipolaarne episood. (Kanye avaldas, et on bipolaarne, 2019. aastal David Lettermani jutusaates.)

Elu24 vahendas möödunud nädalal, et Kanye pani sotsiaalmeedias taaskord hullu ning postitas ühe päevaga Twitterisse ligi 200 postitust. Lisaks sellele, et Kanye avaldas kuvatõmmised oma plaadifirma lepingust, postitas ta ka videoklipi sellest, kuidas ta oma Grammy-auhinda rüvetas. Twitter pani mehele postituste pärast peale 12 tunnise keelu, kuid räppari postitused on siiani üleval ning Kanye sõdib plaadifirmadega sotsiaalmeedias tänini.

Kim oli vahetult pärast Kanye Twitteri maratoni vaiksem kui tavaliselt ning nüüd vahendab Page Six, et tõsielustaar plaanib mehest lahutada.

Paarile lähedane allikas on Page Sixile öelnud, et põhjuseks on Kanye bipolaarne häire ja tema abordivastane hoiak. «Kimil on kogu lahutus planeeritud aga ta ootab, millal Kanye viimane episood mööda läheb,» rääkis allikas.

Teine allikas rääkis US Weeklyle, et Kimi ei huvita mehe sotsiaalmeedia postitused, kuid Kanye bipolaarsed episoodid on naise jaoks väga rasked. «Ta on sügavalt pettunud ja kurb, sest Kanye on (oma mentaalse tervise pärast) raskustes,» paljastas allikas, kelle sõnul on Kimil õnnestunud see nõiaring mitmel korral edukalt katkestada. «Kanye jaoks pole tervislik olla omaette isoleeritud ja üksi,» tõdes aga allikas.

Teise allika sõnul proovib Kim abielu hoida, kuna ta teab, et räpparil on hetkel raske ning tõsielustaar tahab talle abiks olla. Samas mõtleb Kim ka enda ja nende laste peale, keda ta kaitsta soovib.

Mirror vahendab, et kogu olukord on Kimi tõsiselt mõjutanud ja naisel on nüüd unetus. «Olen 4.45st üleval. Ei saa magada. Kas ma alustan oma treeninguga või proovin uuesti magama jääda?» küsis Kim oma fännidelt kell viis hommikul Instagrami-lugudes.