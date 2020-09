Berliini haigla teatel kirjutati paranenud Navalnõi välja

«Lähtuvalt patsiendi paranemisest ja hetkeseisundist usuvad raviarstid, et täielik taastumine on võimalik. Siiski on liiga vara hinnata raske mürgistuse võimalikke pikaajalisi mõjusid,» on Berliini Charité haigla teates.

«Ajakirjanikud on minult kogu aeg küsinud, et kas Aleksei tõesti pöördub Venemaale tagasi. Saan küsimusest aru, kuid minu jaoks on üllatav, et keegi kaalub mõnda teist varianti. Kinnitan veelkord, et ta ei jää välismaale, vaid naaseb kodumaale,» teatas Jarmõš.