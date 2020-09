Näitlejast sõber avaldab, kuidas rinnavähiga võitleval «Beverly Hills 90210» staaril läheb

Näitlejanna Shannen Doherty avaldas veebruaris ABC News intervjuus, et tal on viimase staadiumi rinnavähk. «See tuleks paari päeva või nädala jooksul välja, et mul on 4. etapp,» põhjendas Doherty otsust haigusest rääkida. «Nii et mu vähk tuli tagasi ja sellepärast olengi siin.»

Dohertyl diagnoositi esmalt rinnavähk 2015. aastal ning «Beverly Hills 90210» staar teatas paar aastat hiljem, et tema rinnavähk on taandumas. Selle aasta alguses tunnistas aga Doherty, et ta on juba enam kui aasta vaikselt vähiga võidelnud. Vähidiagnoosi saanud Doherty jätkas sama ajal tööga ning võttis osa «Beverly Hills 90210» põhjal valminud sarjast «BH90210».

Nüüd on Doherty kaasnäitleja Jason Priestley (alumisel pildil paremal), kes kehastas sarjas «Beverly Hills 90210» näitlejanna tegelaskuju kaksikvenda, lühidalt rääkinud, kuidas Dohertyl läheb.

«Shannen on väga sitke tüdruk ja Shannen on võitleja ja ta on alati olnud võitleja,» rääkis Priestley Austraalia jutusaates «Studio 10», vahendab Today. «Ma tean, et ta jätkab võitlust nii kõvasti kui võimalik.»

Priestley tunnistas, et võtab Dohertyga iga paari kuu tagant ühendust ja uurib, kuidas naisel läheb. «Viimane kord, kui me rääkisime, oli ta üpris positiivselt meelestatud,» avaldas näitleja.

Doherty ise pole Instagramis oma tervist väga kommenterinud, kuid postitab sotsiaalmediasse üsna regulaarselt. 8. septembril jagas ta fännidega videoklippi sellest, kuidas ta oma abikaasa Kurt Iswarienkoga tantsis. Doherty tunnistas postituses, et vajab veel tantsutunde.

Samal ajal, kui Doherty võitles privaatselt oma vähiga, suri 2019. aastal naise «Beverly Hills 90210» kaasnäitleja Luke Perry.