UUS HOOAEG ⟩ Loe, mis hakkab juhtuma «Pilvede all» tegelaste eludes

21. hooaeg alustab sealt, kus 20. hooaeg ootamatult lõppes ehk esimestena jõuavad eetrisse neli episoodi, mis kevadel jäid ootamatu kriisi tõttu filmimata ja näitamata.

Kertu on veendunud, et on lõpuks leidnud tõelise armastuse ning keeldub nägemast ohumärke, millele teised tulutult viidata püüavad. Isegi Erik ilmutab üllatavalt selgelt pilku ning toetavat suhtumist, kuid Kertu silmi tal sellega avada ei õnnestu. Noormehe põhimõtted muutuvad üha jäigemaks ning Madis ilmutab järjest enam oma tõelist palet. Lõpuks tuleb ka Kertul tõele näkku vaadata ja endalt küsida, kui hästi ta noormeest üldse tunneb. Leides Sirje kodust Gunnari asjade hulgast vanad kirjad, tekib küsimus, kas Madis on üldse see, kellena ta end siiani on esitlenud... Mida rohkem tekib vastuseta küsimusi, seda kahtlasem Madise minevik tundub. Kuid seda, mis lõpuks selgub ja juhtuma hakkab, ei oska keegi ette näha.

Mari püüab oma perekonda päästa majanduslikust kriisist ega kiirusta Indrekule tekitatud olukorra tõttu andestama. Seda enam, et Indrek tekitab ainult probleeme juurde. Ühel hetkel saab Maril mõõt täis ja ta saadab mehe lihtsalt kodust minema, Haapsallu, ning püüab omal käel abikaasa tekitatud võlast vabaneda. Indrek avastab Haapsalus, et üheks võimalikuks pääseteeks oleks „vana sõber“ Urmas (ja tema kullavarud), kirjanik ise ei taha sellest plaanist loomulikult midagi kuulda. Paraku tuleb öelda, et kus kulda, seal pahandust, sest korraga hakkab juhtuma... ning vaikses Haapsalus kerivad sündmused vägagi põnevaks.

Siiri ja Andres satuvad ootamatult karantiini, see aga tähendab, et Sirje sõidab Tallinnasse ja võtab kliinikus ajutiselt üle Siiri töö. Kõigile üllatuseks on Sirjest veel rohkemgi kasu ning lisaks tekib tal hea läbisaamine Valteriga. Siiri püüab samal ajal keskenduda pere juurdekasvule, Andres aga ootab, et Siiri püüaks kõigepealt luua hea ja usaldusliku suhte tema poja Joosuga.