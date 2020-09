NALJAVEND ⟩ End mustaks monstrumiks tuuninud mees käib öistel tänavatel lõbutsemas

32-aastasel prantslasel Anthony Loffredol on kulunud aastaid, et end «mustaks tulnukaks» muundada. Ta on katnud end tätoveeringute ja neetidega ning teinud mitmeid äärmiselt ekstreemseid kehamodifikatsioone, alustades keele poolitamisest ja lõpetades kõrvade äralõikamisega.

Nina kirurgiline eemaldamine on Loffredo uusim ja tõenäoliselt üks õõvastavaim kehamodifikatsioon. Kuna kõnealune operatsioon on mehe kodumaal illegaalne, siis lendas ta selle tarvis Hispaaniasse. Protseduuri, mille tulemusel on Loffredol nüüd näos auk, viis läbi teada-tuntud kehade modifitseerija Oscar Marquez, kirjutab Daily Star.

Pärast protseduuri tänas mees Marquez'st ka sotsiaalmeedias, kirjutades kui tänulik ta on, et too tema elu nii märkimisväärselt muutis. «Nüüd võin pea püsti käia, olen uhke selle üle, mis me koos tegime.»

Kui enamus inimestel hakkab taolisest protseduurist kuuldes kõhus keerama, siis Loffredol mitte. Nagu juba mainitud sai, ei olnud tegemist mehe esimese pealtnäha valuliku keha modifitseerimise protseduuriga.

Lisaks «tavalistele» tätoveeringutele ja neetidele, kõrvade ja nina eemaldamisele ning keele poolitamisele on mees lasknud ära tätoveerida ka mõlemad silmamunad. Viimasena mainitud modifikatsiooni lasi Loffredo teha hoolimata asjaolust, et antud protseduuriga on oht pimedaks jääda. Veel on Anthony naha alla paigaldatud implantaadid, mis muudavad selle muhklikuks.

Hetkel Austraalias elav keha modifitseerimise fänn paistab tänasel päeval oma välimusega rahul olevat. Ehkki ta oli varasemalt väga nägus noormees, ei kahetse ta enda sõnul midagi.