Supermodell Heidi Klum võttis istmiku katmiseks appi «virsiku»

Abikaasa Tom Kaulitzi tehtud originaalse pildil on aga üks detail, mida Instagram ja selle tsensorid väga ei kannata – supermodelli tagumik. Probleemi lahendamiseks on Klum võtnud appi «virsiku» ehk pilditöötluse ajal lisatud virsiku emotikoni, mis sümboliseerib sotsiaalmeedias tagumikku.

Varasemalt on Klum fännidelt paljastavate piltide eest saanud veidi kriitikat, mistõttu on supermodell kommentaarid oma Instagramis kinni pannud. Nõnda pole teada, mida fännid naise «virsiku» pildist arvavad, kuid on näha, et foto on kogunud üle 80 000 meeldimise.