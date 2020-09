Juutuuber Deana Noop avaldab põhjuse, miks ta ninaoperatsioonil käis

Juutuuber Deana Noop avaldas oma Youtube'i kanalile postitatud videos, et käis 27. augustil ninaoperatsioonil, mida eestlanna oli planeerinud juba umbes pool aastat. Noop kirjeldas esimeses antud teemal valminud videos operatsioonile eelnenud teekonda ja põhjendas, miks tal ninaoperatsiooni vaja oli.

«Ilukirurgia pole mõeldud alaealistele,» kirjutab Noop video esimestel sekunditel, millele järgneb 12. augustil tehtud videopäeviku sissekanne. Samal päeval pidi Noop minema kliinikusse vereproovi andma.

«Mul on hetkel suur nohu, mis on väga irooniline, sest just sellel põhjusel ma operatsioonile lähengi,» avaldab Noop ja täpsustab, et tal on pidevalt põletik, krooniline nohu ja ta on sellepärast alatihti haige.

«Mul tuleb ninaoperatsioon meditsiinilises mõttes ja lisaks lähen ma ninaoperatsioonile ilukirurgilises mõttes. Selleks on mul kaks eraldi kirurgi,» räägib juutuuber lähemalt ja selgitab, et tema nina vahesein on väga kõver. «Kui su nina on nii viltu nagu mul, minnakse seda sirgeks tegema, siis ilmselgelt muutub su nina ka väliselt. Mu nina välimus muutub niikuinii, nii et kui ma pean selle asja juba ette võtma, siis ma teen seda niimoodi, et ma saaksin sealt sellise tulemuse, mis mulle meeldib.»

Noop toob välja, et tegelikult ei pea ta enda ninaoperatsiooni üldse põhjendama: «Kui keegi paneb seda mulle pahaks, siis see on juba nende probleem.» Juutuuber aga rõhutab, et tal on ninaoperatsiooni eelkõige vaja hingamiseks ja tervelt elamiseks.

Lisaks tunnistab juutuuber videopostituses, et tema nina on proportsioonidest väljas ja erakliiniku kirurgid üritavad ka seda parandada. «Kui ma olin noorem olin ma palju-palju ebakindlam selle koha pealt aga olen õppinud iseennast aktsepteerima ükskõik, milline ma olen. Jah, mulle ei meeldi mu nina, see on nii kõver,» tõdeb Noop vahetult enne oma ninaoperatsiooni, kuid täpsustab, et ta ei pea ennast sellepärast koledaks.

«Ma ei lähe täiuslikkust otsima, ma tõesti lähen oma tervist parandama ja ma ootan sealt välimuse mõttes paremat versiooni oma ninast.» Noop palub video lõpus ninaoperatsiooni puudutavad küsimused kommentaaridesse kirjutada ning lubab nendele vastata järgmises videos. Antud video lõppeb päev enne planeeritud operatsiooni.