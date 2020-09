Grete Griffini profisportlasest abikaasa provotseeris oma pusaga fänne

Ameerika jalgpalli profiliiga (NFL) meeskonna Baltimore Ravens all mängival Robert Griffin III-l oli pühapäeval mäng Houston Texansite vastu, vahendab CBS Baltimore . Eestlannaga abielus sportlane saabus mängule kandes erilist pusa. Griffin jagas hiljem saabumise hetke ka isiklikul Instagramil ning postituse kommentaarides on päris mitmed fännid pusa pärast oma pahameelt avaldanud.

A post shared by Robert Griffin III (@rgiii) on Sep 21, 2020 at 8:40am PDT

Üks spordifänn soovitas Griffinil lihtsalt jalgpalli mängida. «Lootsin sinult enamat,» tõdes teinegi mehe fänn, kes tunnistas, et lõpetas selle postituse peale sportlase jälgimise sotsiaalmeedias. Kommentaarides hakkasid silma ka need, kes politseivägivalla all kannatanute asemel tahtsid nimetada hoopis politseinike nimesid.

Sarnaselt oma abikaasale on ka eestlanna seoses Ameerika rassismiteemaga oma arvamust sotsiaalmeedias jaganud. Mai lõpus postitas Grete Instagrami emotsionaalse postituse, kus ta avaldas, et on täiesti tüdinenud Ameerikas toimuvast. Praeguseks on postitus eestlanna sotsiaalmeediast kadunud, kuid sellest saad lähemalt lugeda SIIT.