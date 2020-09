GALERII ⟩ «Pilvede all» Kertu läbi aegade: kuidas on sarjaelu teda muutnud?

Kui menusari «Pilvede all» 2010. aasta sügisel alustas, oli sellele planeeritud vaid üks hooaeg. Alguse ja lõpuga lugu kolmest õest, kel ühine ema, kuid erinevad isad. Läks aga nii, et sari on eetris olnud juba 10 aastat ning 30. septembril alustab 21. hooaeg. Stsenarist Eleonora Berg on sel puhul teinud ülevaate oma loodud tegelaste elust ja arengust läbi aastate.

Läbi hooaegade on kõige enam toimunud noorima õe Kertu (Liis Haab) elus, kes sarja alguses oli nooruke koduperenaine. Abikaasa Erik (Indrek Sammul) oli see, kes kõike otsustas ja korraldas ning Kertul polnud muud ülesannet kui lapseootele jääda.

Naiivsest tütarlapsest on aastate jooksul saanud arukas ja enesekindel naine. Kertu on tänaseks kahe lapse ema, olnud kaks korda abielus ja on hetkel kolmandas suhtes endast noorema Madisega. Ta on tõestanud end kirjaniku ja kirjastajana, omandanud kõrghariduse ja töötab psühholoogina.

Tegelase elumuutuste taga on mingil määral ka näitleja enda elus toimuv. Liis Haab on sarja aastate jooksul saanud kahe lapse emaks ning küllap see on mõjutanud ka Kertu saatust. Kuigi abielu Erikuga ei jäänud püsima, pole lootus kadunud, sest mees armastab Kertut endiselt.