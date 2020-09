VIDEO ⟩ 7-liikmelise USA perekonna öörutiin tekitas sotsmeedias pahameelt

Sotsiaalmeedia keskkonnas TikTok oma perekonna magamiskorraldust jaganud Amanda Scott sai hiljuti oma postituse tõttu palju kriitikat. Nimelt jagas Amanda oma TikToki fännidega oma pere hiiglaslikku voodit ja selgitas, et nad on abikaasaga kaheksa aastat koos nende lastega ühes voodis maganud.

«Kaheksa aastat tagasi tegime abikaasaga meie voodi, et oma väikestega koos magada,» kirjutas Amanda oma videopostituses.

The Sun vahendab, et videoklippi on vaadatud miljoneid kordi, kuid selle alla on jäetud mitmeid negatiivseid kommentaare.

«(Lastega – toim) koos magamine on suur EI!» kirjutas üks ja teine lisas, et oli algselt suurest voodist vaimustuses, kuid siis sai aru, et selles magab kogu nende perekond.

«Kui te nii tunnete, suurepärane. Ärge kommenteerige minu videot,» vastas selle peale Amanda ja täpsustas, et nad on seda aastaid teinud ning see sobib neile.

Teises videopostituses täpsustas Amanda, et vanemad lapsed magavad nüüd oma voodites ning ta ei sunni nooremaid enda ja abikaasa voodis magama.

«Nad teevad vahetuse, kui nad on selleks valmis ja me toetame neid täielikult seoses oma voodis magamisega,» lisas Amanda. The Sun ei vahenda, kui vanad Amanda lapsed on, kuid naise Instagrami konto põhjal selgub, et pere kõige vanem laps on 8-aastane.

Ameeriklanna kinnitas ka, et neil on abikaasaga ka aega üksi olla. «Mul ja minu abikaasal on tervislik seksuaalelu ja otsime kodus teisi kohti, kui tahame intiimsed olla.»