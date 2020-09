Pärnu ööklubi alkoholimüügi piirangust: jäetakse mulje, et koroona saab kokteiliklaasist

«Eestis on toimunud hüppeline COVID-19 nakkuse leviku kasv ning seetõttu on vajalik ja põhjendatud taaskord kehtestada üleriigiline piirang,» nentis peaminister Jüri Ratas. «Nagu oleme näinud, levib koroonaviirus eriti hästi pidudel. Alkoholi tarbimine paraku mõjutab inimeste käitumist viisil, mis soodustab viiruse levikut. Seoses sellega kutsun inimesi üles mitte andma oma riskikäitumisega viiruse levikule uusi võimalusi ei avalikus kohas ega erapeol.»



«Piirang sellisel kujul on lühinägelik otsus, millega on üsna suvaliselt tehtud kogu koroona leviku veduriks alkoholi kättesaadavus öösel. Jäetakse mulje, et koroona ei levi inimeselt inimesele, vaid selle saab kokteiliklaasist. Ilmselt ei levi haigus päevasel ajal, ei levi ülerahvastatud ühistranspordis, kinosaalides, kauplustes ega ka meelelahutusasutustes enne keskööd. See osa inimesi, kes näiteks reede õhtul peo ööklubides lõpetavad, on vaid väike osa neist kes reede õhtul kodust välja tulevad. Nad kõik on juba enne keskööd omavahel koos olnud kinos/teatris/kohvikus/restoranis/pubis/lounge'is/jne, tarbides sedasama alkoholi, mis pärast keskööd keelatud on,» lausub ööklubi Vaarikas sotsiaalmeediasse läkitatud avalduses. Klubi ei mõista asjaolusi, miks on ohtlik, kui murdosa eelpool nimetatud inimestest kohtub hiljem ööklubis.



Samuti on klubi jaoks arusaamartu piirangute seadmine kogu vabariigis, kui nakkusnäitaja on kõrge vaid mõnes maakonnas: «Pärnu maakonnas on vastav näit 21. septembri seisuga 2,32 (Ida-Virumaal 99,81). On räägitud, et see viirus ei kao kusagile ja peame sellega elama õppima. Kas täielik keelamine on uutes tingimustes elama õppimine? Vaarika ja ilmselt ka iga teise ööklubi jaoks tähendavad uued piirangud suuri põhimõttelisi muudatusi. Püüame kohaneda ning alates sellest nädalavahetusest kutsume üles oma kliente peoga varem alustama.»



«Palju räägitakse sellest, et «välismaal» ongi kõik just sedasi ning ka meil ei oleks kindlasti selle vastu midagi, kui inimestel oleks harjumus kodust varem välja tulla ning pidudele varem jõuda. See meeldiks nii ööklubide omanikele, töötajatele kui ka esinejatele. Paraku on inimeste harjumusi raske murda,» nendib Vaarikas, mis avab nüüdsest oma uksed juba kell 21.00 ja alkoholimüük lõpeb südaööl.