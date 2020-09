Sharon Osbourne avaldas, et ühel nende pereliikmel on koroonaviirus

Briti rokilegendi Ozzy Osbourne'i abikaasa Sharon Osbourne, kes elab koos perekonnaga Ameerikas, on üks jutusaate «The talk» saatejuhtidest. Saate seitsmes hooaeg algas teisipäeval, kuid Sharon stuudiosse ei jõudnud.

Oma eemalolekut põhjendas Sharon eetris videokõne ajal sellega, et ühel nende pereliikmel on koroonaviirus, vahendab Too Fab.

«Ma pidin stuudios olema. Ootasin seda väga aga kahjuks diagnoositi ühel minu lapselapsel koroonaviirus,» selgitas Sharon ja täpsustas, et tema, lapse isa (Jack Osbourne'il) ja ema testid on olnud negatiivsed. 3-aastane Minnie sai Sharoni sõnul koroonaviiruse ühelt Jacki heaks töötavalt isikult ja tüdruk on väidetavalt asümptomaatiline.

«Mul on üks nädal karantiini veel jäänud ja siis ma saan välja,» rääkis Sharon ja lisas: «mul ei ole seda. Minu testid on pidevalt negatiivsed aga sa pead turvaline olema.»

Sharoni pojal ja Minnie isal Jackil on multiskleroos ning ta kuulub riskirühma. Lisaks on tõsiselt haige ka Ozzy, kes avaldas aasta alguses, et tal on diagnoositud Parkinsoni tõve üks vormidest.