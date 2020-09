Kuna viiruse küüsis on ka Peterburi SKA peatreener Valeri Bragin ja tema abiline, siis tähendas see, et klubi juhatuse liige ja miljardär Roman Rotenberg pidi ise jäähokiliiga KHLi suurklubi treeneriks hakkama. Venemaa jäähokiliidu 39-aastane asepresident Rotenberg juhendas SKA kohtumist kolmapäeval Novisibirski Sibiri vastu.