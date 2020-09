NARKOÄRIST PORNONI ⟩ Walesi vutitäht tagasi Tottenhamis: ees ootab kriminaalne seebiooper

Walesi ründetäht, 31-aastane Gareth Bale kirjutas alla lepingule ning esindab taas Inglismaa jalgpalli meistrisarja klubi Tottnhami Hotspurit. Bale kolis nüüd Hispaaniast koos perega tagasi Suurbritanniasse.

The Sun kirjutab, et naise ja kolme lapsega Inglismaale elama asunud Bale`i elu ei saa olema lust ja lillepidu, sest tema naise, Emma Rhys-Jonesi sugulased on seotud allilmategelastega. Sugulaste kodu valvab on ööpäevaringselt turvameeskond, sest Rhys-Jonesi lähedastel on ajalehe andmetel rohkelt vägivaldseid vaenlasi.

Rhys-Jonesi isa Martin Rhys-Jones istus neli aastat vanglas. Algselt määratai talle 2,4 miljoni euro suuruse pettuse eest seitsmeaastane karistus. Isa vangistuses olles kandsid Emma eest hoolt tema vanavanemad: praegu 83-aastane John ja 88-aastane Eva.

Kuid ka vanavanemad sattusid 2016. aastal uimastisõtta. Vanapaari kodust kadus kohver sularaha ja kokaiiniga umbes 820 000 euro väärtuses. Kättemaksuks süüdati Rhys-Jonesi vanavanemate auto ning ka tema tädi Annabelle Williamsi kaks sõidukit.

Williamsi poeg Peter omakorda kallas bensiini Rhys Jonesi teise tädi, Jane Burnsi postkasti, sest väidetavalt varastas narkokohvri Burnsi tütar Epiphany Dring. Peter Williamsile mõisteti selle teo eest tingimisi neljakuuline vanglakaristus.

Epiphany Dring figureerib paljudel softpornosaitidel. Politsei usub, et Dring on sattunud Lähis-Ida uimastikartelli lõksu.

Ka Bale`i naise onu Graham McMurray on seadusega pahuksis olnud. McMurray`d süüdistati varguses 2017. aastal, kui tema majakorstnast leiti ligi 71 000 eurot sularaha.

Pärast neid juhtumeid on tõsine oht, et jõukudesse kuuluvad isikud võivad rünnata ka jalgpallitähe kodu. Bale`l on Emma Rhys-Jonesiga kolm ühist last: seitsemaastane Alba, nelja-aastane Nava ning kaheaastane Axel.

The Suni arvates tähendab Bale´i Tottenhami kolimine muuhulgas ka seda, et Rhys-Jonesi sugulastega tuleb asjad jutti ajada. Paar ei kutsunud Rhys-Jonesi isa, ega ka vanavanemaid umbes aasta tagasi toimunud pulmapeole. Rhys-Jonesi vanaisa John aga ütles, et probleemid on lahendatud ning unustatud.

«Mõtlen Garethist ainult head. Armastan teda, Emmat ja oma kolme väikest lapselast. Meil on olnud jamasid, kuid see on minevik. Oleme asjad sirgeks rääkinud,» sõnas Rhys-Jonesi isa Martin The Sunile.