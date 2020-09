Madli Vilsar näitab pilti, mille postitamiseks pidi ta julgust koguma: tean, et minu kõht ei ole traditsiooniliselt vormis

@annnetsky ütles, et nüüd ei või enam bikiinides pilte panna, sest sügis on ametlikult käes! Sâh, rebel olen 🙈lol. Tegelikult tahtsin õelda, et jah ma tean, et minu kõht ei ole traditsiooniliselt vormis, aga see meranni salat ja spiedino con carne oli seda väärt! Ja ma tunnen, et ma olen sellel suvel astunud nii palju samme selles suunas, et lõpuks aktsepteerida ja hinnata ennast täpselt sellisena nagu ma praegu olen ja olen õppinud toitu jälle armastama ja nautima. Ausalt, iga päev ei suuda. Tihti tunnen ma jälle seda ärevust, et ma ei taha postitada ja ennast üldse näidata, kui pilt pole “ideaalne ja kõht paistes” See pilt seisis kaua arhiivis kuniks ma julgust kogusin. Ka mina kahtlen endas. Ma ei ole alati enesekindel. Ma alles õpin. Need mis ma videost screenshotisin, ei laadinud lightroomi ülesse ja neid “hea nurga alt” pilte näete tooretena stoorides. Aga lõpetame selle suve siis eneseületusega ja õpime koos ka sellel sügisel ja talvel mõistuse piires nautima jõulusööke ja vanaema kooki ilma põdemata, mida teised sellest arvavad. Minu selle aasta lubadus ja eesmärk on olla vaid tugevam ja tervem kui kunagi varem. Ei dieedikultuurile! Viimasena- ausalt ei suuda ära oodata, millal @dietculturefilm välja tuleb! Selle aasta EFTA parim telereporter on pannud palju aega ja vaeva sellesse ja ma juba tean, et see on hea! #antidietculture #curvygirl #plussizemodel #lovinglifeagain #italygram #dietculture

A post shared by Madli Vilsar (@madlivilsar) on Sep 22, 2020 at 12:00pm PDT